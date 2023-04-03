ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي ينتقم من شروق بالهوت صوص

انتقم الكبير أوي «أحمد مكي» من البلوجر شروق كلنا سوا، على طريقته الخاصة خلال أحداث ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعرض على قناة أون خلال الموسم الرمضاني الجاري عقب أذان المغرب مباشرة.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7.. خطوبة جوني وشروق

وبدأ ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7، بتحذير الكبير جوني من الاستمرار في علاقته مع شروق كلنا سوا، وعند مواجهة جوني لشروق تهدده بالشيكات وتطلب منه عمل خطوبة في دوار الكبير وبالفعل تتم الخطبة.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي يكتشف أمر الشيكات

وضمن ملخص الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7، اكتشف الكبير أوي أن شروق كلنا سوا كتبت شيكات على شقيقة جوني وقرر أن ينتقم منها ويحصل على تلك الشيكات من أجل شقيقه، وبالفعل تحفظ على كل الموجودين في الخطوبة وخاصة أهل شروق وأدخلهم غرفة الطعام ووضع لهم أكل به المنتج الجديد للكبير وهو الهوت صوص.

ومن ناحية أخرى، اتصل به جوني ليخبره أنه بالفعل وجد الشيكات في منزل شروق.