ترامب قبل محاكمته: ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه : ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مجد مرة أخرى.

وأضاف ترامب مساء اليوم الإثنين عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث» كما نقلت قناة «العربية» الإخبارية قبل قليل: «هذه حملة اضطهاد ودولتنا تتجه إلى الجحيم».

ويواجه ترامب قضايا برشوة إحدى عارضات الأزياء بمبلغ مالي كبير مقابل عدم الإفصاح عن علاقتهما حتى لا تؤثر على موقفه في الانتخابات الرئاسية كمرشح رئاسي.