استطلاع رأي أمريكي: 88% من الديمقراطيين يطالبون ترامب بمواجهة الاتهامات

أظهر استطلاعا للرأي، أنّ 45% من الأمريكيين يعتقدون أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب «76 عاما»، عليه أن يواجه الاتهامات، وأنّ 88% من الديمقراطيين يرون أنّه عليه مواجهة الاتهامات.

وأشار الاستطلاع، إلى أنّ 62% من الجمهوريين يعتقدون أنّه ما كان ينبغي توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أدلة جديدة على إعاقة ترامب تحقيقًا في قضية الوثائق السرية

من جانبها، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مصادر، قولها إنّ وزارة العدل الأمريكية ومحققو مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، كشفوا عن أدلة جديدة على أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ربما أعاق تحقيقًا في وثائق سرية عُثر عليها في مقر إقامته في «مار إيه لاجو» بفلوريدا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنّه من المتوقع وصول ترامب إلى نيويورك اليوم الاثنين قادمًا من فلوريدا، حيث سيتجه إلى منزله السابق في برجه قبل التوجه إلى محكمة في لوار مانهاتن، غدا، على خلفية تهم مرتبطة بالمدفوعات خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت الممثلة، ستورمي دانيلز.

استعدادات للاحتجاجات بالقرب من مبنى المحكمة

واستعد المسؤولون والشرطة في نيويورك للاحتجاجات، قرب مبنى المحكمة وخارج برج ترامب، ووضعت السلطات، المتاريس في الشوارع لعدة كتل محيطة بالمبنى، أمس الأحد.

من جانبه، طلب ترامب من مؤيديه التبرع لحملة إعادة انتخابه لعام 2024، وقال في بيان عبر «تروث سوشيال»: «علينا أن نستعيد بلادنا ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

وكان حاكم أركنساس السابق، الجمهوري آسا هاتشينسون، أعلن في وقت سابق، اعتزامه الترشح للرئاسة 2024، لإبعاد ترامب عن الحزب الجمهوري، وقال في مقابلة تلفزيونية إنّ الأمريكيين يريدون قادة يقدمون أفضل ما لديهم للولايات المتحدة وليس الذين يستغلون أسوأ غرائزهم.