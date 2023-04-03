عمدة نيويورك يكشف في مؤتمر صحفي تفاصيل محاكمة ترامب: لن نسمح بالتخريب

بدأ عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، مؤتمره الصحفي يوم الاثنين، بالتأكيد على أنه لم تكن هناك «تهديدات محددة موثوقة» للمدينة فيما يتعلق بسفر الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مدينة نيويورك لمحاكمته، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

عمدة نيويورك: على الجميع الاستمرار في أنشطتهم المنتظمة

وشجع جميع سكان نيويورك على «الاستمرار في أنشطتهم المنتظمة»، في حين أشار إلى أن الركاب وغيرهم من الأشخاص الذين يسافرون حول المدينة قد يواجهون بعض الاضطرابات، بسبب حركة المرور الإضافية وإغلاق الشوارع بالقرب من المحاكم في مانهاتن السفلى.

وأصدر آدامز تحذيرًا لأي «رعاع متجولون» يفكرون في القدوم إلى نيويورك بسبب ترامب، قائلاً إن رسالته «واضحة وبسيطة: تحكموا في أنفسكم».

وقال آدامز: «إن مدينة نيويورك هي موطننا، وليست ملعبًا لغضبك في غير محله، ولدينا أكثر المدن الكبيرة أمانًا في أمريكا لأننا نحترم سيادة القانون في مدينة نيويورك».

عمدة نيويورك يحذر من أي عنف أو تخريب

كما حذر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين من أن «تكون في أفضل سلوك لديها»، بعد أن قال الحزب الجمهوري إنها ستسافر إلى المدينة للاحتجاج على لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف كالعادة، لن نسمح بالعنف أو التخريب من أي نوع، وإذا تم القبض على أحد يشارك في أي عمل من أعمال العنف، فسيتم اعتقاله ومحاسبته بغض النظر عن هويته.

أدلى آدامز بهذا التصريح في مؤتمر صحفي حيث قام مسؤولو الأمن في نيويورك بتفصيل الخطط قبل وصول ترامب إلى مانهاتن لتوجيه الاتهام إليه غداً.