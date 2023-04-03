الولايات المتحدة تتأهب أمنيا قبل مثول «ترامب» للمحاكمة غدا

حالة من التأهب الأمني تسود ولاية نيويورك الأمريكية استعدادا لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة «مانهاتن» غداً الثلاثاء، على خلفية العديد من الاتهامات الموجهة إليه في مقدمتها شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

جهاز شرطة نيويورك مستعد للاستجابة لأية احتمالات

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن جهاز شرطة نيويورك مستعداً للاستجابة لأية احتمالات أو ظروف طارئة، ومتأهب أمنياً إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة غداً.

شرطة نييورك تضمن ممارسة الجميع حقهم سلميا

كما أكد الناطق باسم شرطة نيويورك في تصريحاته للوكالة، على أن الشرطة كفيلة بضمان ممارسة الجميع حقهم بطريقة سلمية، موضحاً أنَّه لا توجد تهديدات ذات مصداقية، في الوقت الحالي.

وفي المقابل، عملت شرطة نيويورك على وضع حواجز معدنية حول برج ترمب المتوقع أن يبيت فيه الرئيس الأمريكي السابق اليوم قبل مثوله أمام المحكمة، بجانب إغلاق الطرق حول محكمة الجنايات في مانهاتن.

ومن المنتظر أن يقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى نيويورك اليوم الاثنين، من ولاية فلوريدا، ورغم أنَّه حتى الآن لا يوجد توقيت دقيق لموعد وصوله إلا أنَّه من المرجح سيبيت الليلة في نيويورك استعداداً لتوجهه إلى المحكمة في لوار مانهاتن.

كما كان «ترامب» قد أكد على أنَّه سيغادر منتجعه في «فلوريدا» يوم الإثنين، ليتجه إلى مدينة نيويورك للمثول أمام المحكمة، وبذلك يوصف بأنه أول رئيس أميركي سابق أو حالي يواجه اتهامات جنائية.

وفي بيان منسوب إلى دونالد ترمب، جاء أول رد على القرار، ليؤكد أنه بريء تماما نافيا التهم الموجهة إليه، وأن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ويعد انتهاج لاضطهاد سياسي.