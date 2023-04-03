احتفالية دينية ضمن فعاليات «ليالي رمضان» في قصر ثقافة ساحل سليم بأسيوط

نظم قصر ثقافة ساحل سليم التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي بأسيوط، احتفالية ثقافية فنية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، وذلك بمقر قاعة مجد الإسلام بقرية العفادرة بساحل سليم، بحضور حشد كبير من الأهالي.

خطوات كتابة القصيدة النثرية

وبدأت فعاليات السهرة بآيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ فرغلي حسين، تلاها محاضرة تثقيفية بعنوان «فضاءات القصيدة»، حاضرها الشاعر أحمد شافع رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة البداري، موجها بعض النصائح الهامة لكتابة القصائد الشعرية.

كما شهدت الاحتفالية محاضرة تثقيفية بعنوان «قصيدة النثر مالها وما عليها»، حاضرها الشاعر عصمت نفادي، والذي أوضح أهم خطوات كتابة القصيدة النثرية، وتخلل السهرة بعض الابتهالات والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ فرغلي حسين، والذي أمتع الجمهور ببعض التواشيح، منها «قلبي يميل إلى مكة» و«مولاي إني ببابك».

قصائد شعرية ذات طابع رمضاني

واختتمت فعاليات السهرة ببعض القصائد الشعرية، شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد، بينهم الشاعر والمترجم محمد شافع، مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، والشاعر عطية أبو حراز البويطي، والشاعر ياسر فراج، والشاعر سعد إبراهيم، والشاعر جلال زيان، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ساحل سليم، والشاعر محمد فرغلي العريان، وقدموا بعض القصائد الشعرية ذات طابع رمضاني احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.