محافظ أسيوط: جار تجهيز الوحدات البيطرية في القرى بأحدث الأجهزة الطبية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطب البيطري في قرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل كل العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع الطب البيطري ضمن مبادرة حياة كريمة، تسهم في الارتقاء بالخدمات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه يجرى تجهيز الوحدات البيطرية بأحدث الأجهزة الطبية، مشددا على أهمية التنسيق والمتابعة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات، طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى، وتقدم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية.

توفير خدمات على أعلى مستوى

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المشروع القومي المهم والمتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى، مشيدًا بالجهود المبذولة في توفير خدمات على أعلى مستوى بقرى حياة كريمة ومنها 35 مجمع زراعي تم إنشائه بتكلفة تصل إلى 259 مليون جنيه يضم وحدات بيطرية على أعلى مستوى، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

تطوير الريف المصري

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع.

ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة اجمالية تصل إلى 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز.