إزالة 14 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التصدي لأي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة وإزالتها على الفور قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 14 حالة تعد

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية لمراكز أبوتيج وأبنوب والقوصية والفتح وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء، حيث تم إزالة سقف الدور الثاني علوي بأبوتيج، وإزالة فوري بقرية النخيلة وفك شدة خشبية بالدور الثاني علوي خلف مركز الشباب بمركز أبوتيج، وردم قواعد خرسانية على أرض زراعية بمدينة أبنوب، و16 سهم أرض زراعية بقرية عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب.

كما تم إزالة سقف الدور الرابع العلوي بشارع أحمد شوقي، وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي والدور الأول العلوي بقرية بوق، وسقف الدور الأول العلوي بأرض زراعية بقرية مير، وإزالة سور بالبلوك الأبيض بقرية التناغة بفزارة التابعة لمركز القوصية، وفك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي بقرية بني مر بمركز الفتح، فضلاً عن حالتي تعدي على أرض أملاك دولة بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط، وسقف الدور الرابع علوي بشارع أحمد شوقي بحي غرب.

حملات بمراكز أسيوط

جاء ذلك خلال حملات برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ونوابهم، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.