الفنان حاتم صلاح: التمثيل مع أحمد أمين ممتع.. و«اللي حصل في جمصة» سر

قال الفنان حاتم صلاح إن شخصية علاء التى يقدمها فى مسلسل الصفارة كانت مفاجأة له حين عرض عليه تجسيدها فى العمل مع الفنان أحمد أمين.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين

وأشار صلاح في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن أحمد أمين كان أول من اختاره للتمثيل حين أشركه معه فى برنامج ومسرحيات «أمين وشركاه» الذي عرض عبر قناة دي إم سي منذ فترة، ومنذ ذلك الوقت وتربطه علاقة قوية بأمين.

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وتحدث صلاح من سر مسلسل الصفارة الذى يدور حول: «نسيت اللى عملته في جمصة»، قائلا: «اللي حصل في جمصة سر، الناس كلها بتسأل عن اللي حصل في جمصة بس أنا ماليش دعوة».

يذكر أن مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.