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الفنان إسلام حافظ: الأُلفة بين أبطال مسلسل سرّه الباتع سهلت المشاهد الصعبة

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:41 م | الإثنين 03 أبريل 2023
إسلام حافظ

إسلام حافظ

تحدث الفنان إسلام حافظ عن كواليس التحضير لمسلسل سرّه الباتع، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، مؤكدًا أنه لا يعمل وحده ولكنه يستعين بالعناصر الجيدة حوله.

وأكد «حافظ» خلال لقائه في برنامج «الإبداع في مصر»، مع الإعلامية مي حامد، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنه معه أساتذة كبار، وأنه محظوظ بالعمل معهم حتى زملاؤه في العمل 90% منهم أساتذته في المسرح وحتى من لم يعمل معه قابله فيما بعد.

العمل مع نجوم كبار

وأشار إلى أنه سبق وعمل مع الفنان أحمد عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وهالة صدقي، كما أن هناك ناس أخرى عملت في الملابس والديكور، مشيرًا إلى أنه حاول الربط بين كل العناصر في العمل.

بروفات العمل أخذت وقتا

وتابع أن بروفات العمل أخذت وقتًا طويلًا، وأنه يفتقد الممثلين أحمد السعدني وميدو عادل، بسبب طول وقت التصوير، مؤكدًا أن الألفة بينهم هي ما سهلت المشاهد الصعبة خلال التصوير.

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