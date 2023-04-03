مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. حنان مطاوع تهدد الجنرال الفرنسي

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 13 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف للمرة الأولى في السباق الرمضاني لعام 2023 كثير من التطورات والأحداث والتي تكشف كثير من الأسرار عن السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 13

وتضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 13، ذهاب صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع الى الجنرال الفرنسي وبالفعل قابلها وسألها عن حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني ولكنها أخبرته بأنه ليس هناك أحد يعرف مكانه وأنه خارج البلد ولكنها أتت لإنقاذه هو.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13

وهددت صافية الجنرال الفرنسي بأنه لو أعدم والدها الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي فإنه لن يخرج حيا من قريتهم وبعدها طلبت لقاء أبيها وبالفعل وافق الجنرال قائلا: «خلوها تشوف أبوها».

وقابلت صافية والدها الشيخ سليم وطلبت منه أن لا يخاف وأخبرها بأنه ليس خائف من أي شيء وطلب منها أن تخبر حامد بأن لا يسلم نفسه إطلاقا للفرنسيين لأنه لو سلم نفسه سيتم إعدامه لا مفر.