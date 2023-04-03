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مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. أحمد وفيق يطلب الزواج من منة فضالي

كتب:

بسمة شطا
09:37 م | الإثنين 03 أبريل 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 13 وخاصة بعد طلب أحمد وفيق الزواج من الفنانة منة فضالي، وذلك بعد استشهاد زوجها نديم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت على يد مجموعة من الإرهابيين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. أحمد وفيق يذهب لخطبة منة فضالي

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 13 شهد ذهاب أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق إلى حامد الذي «أحمد فهمي» وذلك لطلب يد شقيقته فاطمة التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي.

ولكن جاء طلب أبو العزم من حامد بطريقة مستفزة له حيث هدده من خلال ذهابه له إلى المنزل بأنه سيخبر أهل القرية بوجود درويش من دراويش السلطان حامد في منزله.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. حامد يرفض طلب أحمد وفيق 

وبالفعل طلب أبو العزم يد فاطمة شقيقة حامد منه ولكن رد حامد كان مفاجأة حيث رفض طلب أبو العزم وتركه وذهب ولكن هدده أبو العزم مرة أخرى.

أبطال مسلسل سره الباتع 

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفي وخالد الصاوي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج خالد يوسف.

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بقلم بسمة شطا