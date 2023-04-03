«سفراء دولة التلاوة».. قناة الناس تذيع صلاة التراويح من فرنسا

أذاعت قناة الناس، اليوم، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، لقطات من تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمود حمدان غلاب، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى بلفور في فرنسا، وذلك أثناء بإمامته الصلاة.

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.