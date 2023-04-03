خالد الجندي عبر قناة الناس: الإمام الشافعي لم يتجاوز حين سأل غير المسلم في أمر طبي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الذي يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكتشف أن النبي ما كان يأخذ حكما في الدين إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى، أما في أمور الدنيا فقد كان يستشير وكان يستشير غير المسلمين أحيانا ويأخذ بمشورتهم وينتفع برأيهم، وبالتالي فإن الإمام الشافعي لم يتجاوز حينما سأل رجلا غير مسلم في أمر طبي، وهو ما يدل على البُعد المتسامح في شخصيته وأن البشر يشتركون في الأخذ بأسباب الدنيا.

فكرة الخندق

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «فكر صح»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، ان سلمان الفارسي كان مسلما لكنه حصل على فكرة الخندق من الفرس الذين كانوا عبدة نار، فانتفع النبي من المعلومة التي حصل عليها سلمان الفارسي من عبدة النار، وكانت النتيجة هي النصر، وهذا امر لم يعب النبي.

أهمية التخصص

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عندما سأل الصحابة عن العزل، وهو أمر من الأمور الخاصة بالعلاقات الزوجية، حيث كان الرجل يعتزل امرأته إذا كانت حاملا، فقال النبي شهيرة جدا وهي لو كان ضارا لضرّ فارسَ والروم، أي أن النبي يقيس على علوم الفرس والروم وتجاربهم».

وأشار إلى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به في شيء، كما استخدم النبي عامر بن أبي فهيرة وكان مشركا دالا على الطريق في طريق الهجرة.