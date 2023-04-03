خالد الجندي عبر قناة الناس: تجسيد الشخصيات التاريخية في الدراما مهم لتقريب الصورة للناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعليقا على التمثيل وتجسيد الشخصيات التاريخية في الدراما، إن صفات الله ليس ها بداية أو نهاية، فالله لا تدركه العلوم ولا تحيط به الفهوم، ولا يقاس بالناس وكل ما خطر ببالك الله أكبر من ذلك، انظر هنا الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بنفسه في القرآن في قوله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ».

الجندي: الأمر كله هدفه تقريب الصورة الذهنية

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «فكر صح»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «شوفت ربنا قال إيه مثل نوره كمشكاة، هل يقصد هنا المطابقة لا طبعا الأمر كله هدفه تقريب الصورة الذهنية للمستمع أو المشاهد، يبقى هنا التمثيل المسمى بالعمل الدرامي المحترم، أمر مهم جدا التي حرصت الأديان على استخدامه لتقريب الصورة للناس».

واستكمل الشيخ خالد الجندي: «في حاجة اسمها المعالجة الدرامية، التي تتناسب مع المحتوى الدرامي، بإضافة مفرش أو مصباح، وهذه لا تحاكمها وثائق التاريخ».

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.