على جمعة عبر قناة الناس: الشيخ محمد الصيفي فتح بيته لقراء القرآن وأهل الله

قال الدكتور علي جمعة، إن الشيخ محمد الصيفي ولد في عام 1885 أي بعد ميلاد الشيخ القارئ محمد رفعت بـ3 سنوات، وبعد ميلاد الشيخ علي محمود بـ5 سنوات، وكان له باع كبير في عالم التلاوة.

جمعة: الشيخ محمد الصيفي كان شخصا محبا

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «الناس»، أن الشيخ محمد الصيفي كان شخصا محبا، وكان هو والشيخ طه الفشني وعلي محمود يعيشون بمنطقة العباسية، «كان بيت الشيخ الصيفي مفتوح ليل نهار للقراء وأهل الله».

واستطرد: «محمد الصيفي عاش في الجو بتاع أن مفيش إذاعة، لأن الإذاعة نشأت في عام 1934 وقبليها كان فيه شوية إذاعات أهلية أو خاصة، وكان الشيخ محمد الصيفي صاحب مدرسة، وكان من مدرسته الشيخ محمد سلامة واللي تتلمذ على يد محمد الصيفي».