ما هي قضية ترامب؟.. يحاكم فيها وتقلل فرصته في الترشح للانتخابات المقبلة

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أول رئيس سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية، حيث توجه إلى نيويورك لمثوله أمام المحكمة، ليتساءل البعض عن ما هي قضية ترامب؟، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

ما هي قضية ترامب؟

وبات البعض يتساءل عن ما هي قضية ترامب؟، حيث يحاكم فيها وربما تقلل فرصته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حثيث يواجه ترامب 30 اتهاماً من بينهم التهرب الضريبي والتزوير ومحاولة التأثير في الرأي العام، ولائحة الاتهام لا تزال تحت الختم.

وقضية ترامب تتعلق بدوره المزعوم في خطة دفع الأموال الصامتة والتستر على الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقد هاجم ترامب وحلفاؤه بالفعل المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، ومن المرجح أن يمنح خطابا معلنا عنه غداً في مار إيه لاجو، ترامب المزيد من الفرص للادعاء بأنه يتعرض للاضطهاد السياسي.

قضية موجهة إلى مساعدي ترامب

وبعد التعرف على ما هي قضية ترامب؟، فهناك قضية موجهة إلى مساعدي ترامب، ومن المفترض أن يخضعوا معه إلى المحاكمة في مدينة نيويورك، على رأسهم محامية الخاص، كما يواجه ترامب اتهامات أخرى في واشنطن وولاية جورجيا تتعلق باحتمالات ترشحه للانتخابات بشكل مباشر، وقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية تصفه بأنه «مسألة في غاية الخطورة».

ويقوم جهاز الخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك وضباط المحكمة بتنسيق الإجراءات الأمنية لظهور ترامب المتوقع، ومن المقرر أن ترافق الخدمة السرية ترامب في وقت مبكر إلى مكتب المدعي العام الذي يقع في نفس مبني المحكمة.

ومن المتوقع أن يعود الرئيس السابق إلى فلوريدا بعد وقت قصير من مثوله أمام المحكمة، وقد حدد موعدًا في ذلك المساء للتحدث علنًا.