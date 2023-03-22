إغلاق محكمة مانهاتن قبل جلسة دعوى ضد ترامب بسبب تهديد «وجود قنبلة»

أغلقت الشرطة الأمريكية محكمة في مانهاتن، التي كانت تتضمن دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسبب تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الشرطة الأمريكية تحقق في تهديد بوجود قنبلة

وذكرت الشرطة الأمريكية، أنها تحقق في ذلك التهديد بسبب إغلاق المحكمة وتفتيشها لتؤكد السلطات الأمنية أن التهديد لا أساس له، وأن التهديد أتي في الوقت الذي كان من المقرر أن قاض في المحكمة المدنية بالولاية يستعد لبدء جلسة الاستماع في قضية ترامب.

وتحدث المتحدث باسم المحكمة، لوسيان تشالفين، إنه ليس هناك ما يلفت إلى تهديد مرتبط بشكل مباشر بقضية ترامب، وأن المحكمة أغلقت وتم تفتيشها لنحو نصف ساعة قبل استئناف الإجراءات بما في ذلك جلسة استماع الرئيس الأمريكي السابق.

قضية مرفوعة ضد ترامب

والقضية المرفوعة ضد ترامب من قبل المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جييس، البالغة 250 مليون دولار لا علاقة لها بتحقيق هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، والمتهم بها لدفع شراء صمت ممثلة إباحية والذي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب.

وقام جيمس برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق، ومنظمته وأطفاله العام الماضي بشأن الاحتيال المالي المزعوم، مدعية أن ترامب كذب بشأن قيمة أصوله لتضخيم صافي ثروته ولتأمين صفقات تجارية أفضل، من جانبه نفي ترامب المتهمون الآخرون هذه المزاعم.