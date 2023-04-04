«فوكس نيوز»: ترامب سيعود إلى منزله في فلوريدا بعد المحاكمة

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مدينة نيويورك، تمهيدا لمثوله أمام محكمة مانهاتن، في العقوبات التي وجهتها إليه هيئة المحلفين، والتي تسلم إلى 33 تهمة.

مغادرة للمحاكمة

وكانت طائرة ترامب بحسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، غادرت مدرج المطار في مطار بالم بيتش الدولي، متوجهة إلى بيج آبل، حيث سيحاكم الرئيس بعد توجيه لائحة اتهام لهيئة محلفين كبرى، تتعلق بدفع أموال صامتة للممثلة ستورمي دانيلز.

موعد تسليم ترامب نفسه

وسيسلم الرئيس السابق، نفسه للسلطات حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، أي قبل نحو ساعة من توجيه إجراءات الاتهام له، وسط توقعات بأن تستغرق الدعوى، التي سيترأسها خوان مانويل ميرشان، أقل من ساعة.

تحرك ترامب بعد الشهادة المنتظرة

وأشارت القناة المقربة من ترامب، إلى أنه ينوي العودة إلى منزله في فلوريدا للإدلاء بتصريحات في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، في ظل توقعات بأن تتيح محكمة نيويورك لائحة اتهام ترامب لوسائل الإعلام اليوم.