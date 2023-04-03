رجل يرتدي قناع ترامب ويوجه حركة المرور أمام برج الرئيس السابق في نيويورك «فيديو»

ارتدى شخص قناع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاولة التظاهر بأنه يدير حركة المرور أمام برج ترامب في مدينة نيويورك، بحسب ما ذكرته قناة «يورونيوز».

وصول ترامب إلى نيويورك

وصل ترامب إلى مدينة نيويورك، بعد أن حلّق من فلوريدا علي متن طائرته الخاصة لمواجهة اتهامات ناجمة عن تحقيق في أموال دفعت لممثلة الأمريكية، ستورمي دانيلز، تعود إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ويواجه ترامب أكثر من 30 تهمة جنائية، من بينها التهرب الضريبي والتزوير ومحاولة التأثير في الرأي العام، ولائحة الاتهام لا تزال تحت الختم، ويحاكم فيها وربما تقلل فرصه في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

قضايا موجهة لمساعدي ترامب

كما وجهت اتهامات إلى مساعدي ترامب، ومن المفترض أن يخضعوا معه إلى المحاكمة في مدينة نيويورك وعلي رأسهم محاميه الخاص، كما يواجه ترامب اتهامات أخرى في واشنطن وولاية جورجيا تتعلق باحتمالات ترشحه للانتخابات بشكل مباشر، وقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية تصفه بأنه «مسألة في غاية الخطورة».