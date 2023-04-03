10 سيارات شرطة تؤمن مقر إقامة ترامب بنيويورك استعدادا لمحاكمته غدا

وصلت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مدينة نيويورك الأمريكية بحسب قناة «العربية الإخبارية»، من أجل الاستعداد للمحاكمة غدا الثلاثاء في قضية رشوة عارضة أزياء أمريكية.

تحرك موكب ترامب وسط حراسة من الشرطة

وتحرك موكب الرئيس الأمريكي السابق الموكب من 8 عربيات سوداء خاصة تتقدمهم سيارتي شرطة بيضاء بجانب سيارة شرطة كانت بجوار الطائرة وسيارة إسعاف تحسبا لأي شيء، وتحرك الموكب الكبير لتوصيله إلى وجهته حيث ينزل في برج ترامب قبل ساعات من محاكمته غدا.

استعدادات أمنية غير مسبوقة

وحطت طائرة ترامب التي تحمل اسمه ونزل منها حرسه الخاص وبعض أفراد أسرته وسط تشديدات أمنية كبيرة فرضها البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تخوفات من اندلاع أي مناوشات بين أنصار ترامب والشرطة التي تتأهب تحسبا لأي رد فعل غير محسوب.

كلمات مؤثرة لترامب

ولم يصمت ترامب قبل لحظات من وصوله حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به «تروث»: « أنا ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، هذه حملة اضطهاد ودولتنا تتجه إلى الجحيم».

وخسر ترامب الانتخابات الرئاسية في عام 2020 ضد الرئيس الحالي جو بايدن في حدث درامي حيث اعتدى أنصار ترامب على الشرطة واقتحموا الكونجرس في يوم خرجت الصحف الأمريكية تندد بما يحدث وأشارت أن هذه التصرفات غير مسؤولة وتم توجيه اتهامات إلى ترامب الذي أشار إلى أن لم يدع أنصار للنزول للتظاهر ولكنهم احتشدوا دفاعا عنه.