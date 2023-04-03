ترامب يتهم قاضيا بأنه يكرهه.. ومحاميه: اعتقاد غير صحيح

قال محامي الرئيس السابق دونالد ترامب جو تاكوبينا إنه لا يعتقد أن القاضي الذي أشرف على لائحة اتهام ترامب متحيز، وذلك في تعارض تام مع تصريحات ترامب خلال الأيام الماضية، والتي هاجم فيها هجمات ترامب التي أعلن فيها أن القاضي يكرهه.

ويوم الجمعة الماضية، قال الرئيس السابق في حسابه على موقع «تروث سوشيال» إن خوان ميرشان، قاضي المحكمة العليا في نيويورك الذي يشرف على الإجراءات الجنائية ، قد عامل شركة ترامب بحزم في قضية احتيال ضريبي انتهت في يناير ودفع المدير التنفيذي السابق لمنظمة ترامب، ألين فايسلبرج، للاعتراف بالذنب.

تاكوبينا: لست متحدثا رسميا ولا ألوم ترامب

لكن تاكوبينا، في حديثه اليوم إلى الإعلامي الأمريكي جورج ستيفانوبولوس على قناة أي بي سي نيوز ، تجاهل الانتقادات، وقال تاكوبينا: «هل أعتقد أن القاضي متحيز؟ كيف يمكنني الاشتراك في ذلك عندما لا يكون لدي أي تفاعل مع القاضي يقودني للاعتقاد بأنه متحيز؟».

وعندما سُئل عن سبب قول موكله عكس ذلك، قال تاكوبينا: «أنت تجري مقابلة معي يا جورج ، أليس كذلك، وأنا محاميه ، لكني أنا نفسي، لست شخص يتقن العلاقات العامة، ولست متحدثًا رسميًا، وهو يحق له إبداء رأيه الخاص، وما مر به، يجعلني بصراحة تامة، لا ألومه على الشعور بالطريقة التي يشعر بها».

ترامب يمثل للاستدعاء غدا

ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام ميرشان للاستدعاء يوم غد، ولا تزال لائحة اتهامه سرية، ما يعني أن التهم المحددة غير معروفة، وكان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج ، يحقق في المبلغ الذي تم دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى ممثلة أفلام إباحية، لمنعها من مناقشة لقاء جنسي قالت إنها أجرته مع ترامب قبل ذلك بسنوات.

من جهة اخرى، أخبر تاكوبينا برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة سي إن إن أنه عندما يمثل ترامب أول مرة أمام المحكمة بعد ظهر غد، «سنقول بصوت عالٍ وبفخر: غير مذنب»، وذكرت واشنطن بوست أن الرئيس السابق يخطط للسفر إلى نيويورك يوم الاثنين، وأعلنت حملة ترامب 2024 الأحد أنه سيتحدث مساء الثلاثاء من منزله في فلوريدا ، مارالاجو ، بعد الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.