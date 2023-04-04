انطلاق مباريات الجولة الأولى من الدورة الرمضانية لكرة القدم في دمياط

انطلقت أمس مباريات الجولة الأولى في الدورة الرمضانية لكرة القدم بمدينة ميت أبو غالب كفر سعد في محافظة دمياط، بمشاركة 48 فريقا، وبحضور عدد كبير من الرياضيين وكبار مشجعي كرة القدم بالمحافظة.

اكتشاف المواهب وضمهم للأندية

وقال محمد الدهبي نائب وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، والمسؤول عن الدورات الرمضانية في تصريح لـ«الوطن» إن هذه الدورة أقيمت تحت شعار «الرياضة حياة» ما يسمح بظهور المواهب الرياضية واكتشافها والاهتمام بهم، إذ يجرى اختيار الموهوبين وضمهم للأندية.

وعن نظام اللعب في الدورة الرمضانية، أضاف أن المباريات تنطلق في الفترة بين العصر والمغرب، ومن المقرر أن تعقد المرحله النهائية للدورة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتقام المباريات على ملعب «سيتي سكوير»، المجهز بمدينة ميت أبو غالب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وحزب مصر الحديثة بدمياط.

جدول تصفيات الفرق المشاركة بالدورة الرمضانية

وأوضح محمد حمدي المشرف العام على الدورة لـ«الوطن» أن اللجنة المنظمة لدورة ميت أبو غالب الرمضانية بدمياط وضعت جدول تصفيات ونهائي للفرق المشاركة، ويتنافس خلالها 48 فريقا.

جوائز قيمة عقب كل مباراة

وذكر علاء أبو الفتوح عطا رئيس مجلس إدارة الوحدة الاجتماعية، وأحد المشاركين بالتنظيم في الدورة، أن هذه الدورة تعتبر الأقوى من حيث عدد الفرق المشاركة والمنافسة، وعقب كل مباراة تقدم جوائز قيمة لأحسن أخلاق وأحسن لاعب خلال المباراة وجوائز أخرى قيمة.

ولفت وليد الغالي رئيس مجلس الإدارة الملاعب التي يقام عليها الدورة الرمضانية، أن المركز الأول يحصل على مبلغ 20 ألف جنيه، والثاني 10 آلاف جنيه، والثالث 7 آلاف جنيه وجوائز أخرى متنوعة.