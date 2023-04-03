الولايات المتحدة تحذر من حرب نووية في بيان عاجل

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اتفاق الولايات المتحدة مع موقف روسيا بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية واستحالة الانتصار فيها.

منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: لا ينبغي اندلاع حرب نووية

وأضاف «كيربي» خلال بيان رسمي عن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنَّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال منذ وقت ليس ببعيد: «لا ينبغي اندلاع حرب نووية، كما لا يمكن كسبها أيضا.. نحن نتفق معه صراحة».

السفير الروسي: موسكو تنشر أسلحة نووية تكتيكية على حدود الغربية لمينسك

وفي المقابل، أكد السفير الروسي في بيلاروسيا بوريس جريزلوف، أنَّ موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية بالقرب من الحدود الغربية لمينسك مع جيرانها من حلف الأطلسي.

يشار إلى أنَّ تعليق السفير الروسي أعقب التصريحات الأخيرة لـ «بوتين» بشأن خطط بلاده حول نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضى حليفتها بيلاروسيا.

وخلال تصريحاته لـ «التليفزيون الحكومي» لـ بيلاروسيا مساء أمس الأحد، قال «جريزلوف» إنَّ الأسلحة النووية الروسية ستنقل بالقرب من الحدود الغربية لدولته في أقرب وقت، ولم يوضح موقعها تحديدا.