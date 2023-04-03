إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى وادي النطرون العام.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أيمن . م. ع»، 15 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«علي، م. ن»، 32 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.