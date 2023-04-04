تفحم سيارتين نتيجة حادث تصادم دون إصابات بشرية في البحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بعد قناطر بولين، على طريق القناطر كوم حمادة بمحافظة البحيرة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين، وحرر المحضر اللازم.

حريق سيارتين في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمركز شرطة كوم حمادة برئاسة الرائد صلاح الكفراوي، وفرض كردون أمنى بمحيط المكان، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.