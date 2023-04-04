إسقاط 14 طائرة «مسيرة» من 17 هاجمت ميناء أوديسا بأوكرانيا

أعلن قائد عسكري أوكراني، إسقاط 14 طائرة بدون طيار «مسيرة»، استُخدمت في الهجوم على ميناء أوديسا جنوب البلاد، مشيرا إلى استهداف روسيا، الميناء بـ17 مسيرة إيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات في مدينة أوديسا، إن أضرار وقعت جراء استهداف روسيا لميناء المدينة.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت في وقت سابق، سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا، مشيرة إلى الإعلان عن إنذار جوي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لافروف: روسيا تعتبر «الاتحاد الأوروبي» غير صديق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي فقد «موسكو»، لأن دول التكتل بالذات، وقادة الاتحاد يتحدثون علنيا عن ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشيرا في تصريح لصحيفة «أرجومينتي إي فاكتي» الروسية، إلى أن بلاده تعتبر الاتحاد كيانا غير صديق.

وفي سياق متصل، أبدت روسيا، استعداد بلادها للقاء محتمل بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة المسؤول الروسي لمقر الأمم المتحدة يومي 24 و25 أبريل الجاري، فوقا لما أعلنه مندوب «موسكوو» الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا في مؤتمر صحفي.