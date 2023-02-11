القوات الروسية تستهدف 3 مدن أوكرانية بينها «أوديسا»

استهدفت القوات الروسية، أمس الجمعة، بـ«مسيرات» إيرانية الصنع، مدن «ميكولايف-أوديسا-دنيبروبتروفسك»، وقال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية لـ«ميكولايف» جنوب أوكرانيا، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية أسقطت، 3 طائرات مسيرة.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في «أوديسا»، ماكسيم مارشينكو، إن وحدات الدفاع الجوي، أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية «شاهد-136» فيما رصدت السلطات في «دنيبروبتروفسك» طائرات بدون طيار في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

مقتل شخص على الأقل جراء قصف أوكراني لـ«ميليتوبول»

ولقى شخص على الأقل مصرعه وأصيب آخر، جراء قصف أوكراني لمدينة «ميليتوبول» بـ«مقاطعة زابوريجيا» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى جانب «خيرسون - لوجانسك - دونيتسك».

من جانبها، رجحت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر خلال حدث افتراضي لمركز «نيو أميريكن سيكيوريتي»، أن تكون نصف دبابات القتال الروسية دمرت أو استولى عليها الأوكرانيون.

وفي صربيا، قال رئيس البلاد، ألكسندر فوتشيتش، إن «بلجراد»، تجد نفسها في مركز التوتر بين الغرب و«موسكو»، مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الانتخابات البولندية وانتخابات روسيا المقررة في ربيع 2024 وبدء الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة في نهاية 2023 والانتخابات البريطانية في 2024 لها أهمية عالمية وقد تؤثر على مسار الأزمة.

توقف أحد مفاعلات محطة «خميلنيتسكي» الأوكرانية للحد من توليد الكهرباء

من جانبها، توقف أحد مفاعلات محطة «خميلنيتسكي» الأوكرانية للحد من توليد الكهرباء في أعقاب ضربة روسيا صاروخية، وأشارت «وكالة الطاقة الذرية»، إلى أن محطتي «روفنا» و«يوجنا» الكهرذريتين الأوكرانيتين خفضتا بإجراء احترازي توليد الكهرباء.

من جانبه، سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، بولندا في الفترة 20 إلى 22 فبراير الجاري بمناسبة مرور عام على الأزمة الأوكرانية، وقالت الرئاسة «البيت الأبيض» إنه سيلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا وقادة آخرين من المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.