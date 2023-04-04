قصف روسي بمسيرة على ميناء أوديسا الأوكراني

استهدفت طائرات مسيرة روسية ميناء مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأشارت السلطات المحلية في «أوديسا»، عبر بيان بموقع «فيسبوك»، إلى وقوع أضرار جراء الاستهداف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

Moment of impact in Odessa pic.twitter.com/isVTDqNyT6 — Donbass Devushka (@PeImeniPusha) April 3, 2023

وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا، إن قواتها صدت نحو 20 هجوما على طول خط المواجهة في مدينة «باخموت» شرق البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، أعلن مساء أمس الأول الأحد، أن قواته رفعت العلم الروسي على المبنى الإداري لمدينة «باخموت» رغم أن جنودا أوكرانيين ما زالوا متمركزين في بعض المواقع في غربها.

من جانبه، أصر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، على أن تخصص دول التكتل بشكل مشترك 500 مليون يورو سنويا، لصالح تسليح أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية.

تصدير 10% من الأسمدة الروسية العالقة في المواني الأوروبية

قالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان الوزير سيرجي لافروف، إن «واشنطن» وحلفاءها يحاولون عرقلة القمة «الروسية الإفريقية»، المقرر عقدها أواخر يوليو في مدينة سان ن بطرسبورج، وثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة.

وفي مبادرة حبوب البحر الأسود، قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، إن «موسكو» لم تتمكن من تصدير ولو حبة قمح واحدة ضمن «صفقة الحبوب»، مشيرا خلال مؤتمر صحفي، إلى تمكن بلاده من تصدير 10% من الأسمدة العالقة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات.

الخزانة الأمريكية: سقف الأسعار على النفط الروسي يعمل

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الامريكية، جانيت يلين،بشأن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي، إن قرار أوبك بلس خفض الإنتاج لن يؤثر على مستوى السقف، مضيفة للصحفيين، إن السقف يعمل.

وأشارت يلين، إلى ان سقف الأسعار أدى إلى خفض سعر النفط الروسي بشكل حاد، وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها لا ترى إعادة النظر في سقف الأسعار مناسبا في الوقت الراهن.