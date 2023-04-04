«الأرصاد»: مرتفع جوي سبب زيادة سطوع الشمس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد، استمرار الأجواء الحارة على أغلب المحافظات، بسبب وجود مرتفع جوي يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، وتأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة.

تأثر المحافظات بالمرتفع الجوي

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وحذرت كبار السن ومرضى الحساسية من تلك الأجواء، ناصحة بضرورة ارتداء كمامات عند الخروج من المنزل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- في القاهرة الكبرى والوجه البحري من 30 إلى 31 درجة

- العاصمة الإدراية العظمى 31 درجة

- بنها العظمى 31 درجة

- الزقازيق 31 درجة

- دمنهور 30

- كفر الشيخ 30

- الإسكندرية العظمى 25 درجة

- العلمين 25 درجة

- السلوم 22

- سيوة 25

- مطروح 21

- شمال الصعيد 33 درجة مئوية مثال

- الفيوم 33

- بني سويف 33

- محافظات جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

ولفت البيان إلى أن درجة الحرارة صباحا على القاهرة الكبرى تسجل طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 20 درجة مئوية، مع انخفاض كبير في نسب الرطوبة.