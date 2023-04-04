الأرصاد الجوية توجه تحذيرات لـ4 فئات من طقس اليوم

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات لـ4 فئات من طقس الثلاثاء، بسبب وجود ظاهرة جوية، تؤثر بشكل مباشر على هذه الفئات، وتحتاج الحيطة والحذر، خلال الخروج من المنازل.

الأرصاد تحذ 4 فئات

وحذرت الأرصاد الجوية الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر، حيث تؤثر فيهم الظاهرة الجوية، التي تشهدها المحافظات اليوم، حيث تؤثر عليهم وعلى ممارسة نشاطهم اليومي في تلك الأجواء، لذا يتطلب منهم عند الخروج من المنازل، ارتداء الكمامات، وعدم التعرض المباشر لتيارات الهواء.

ويشهد طقس اليوم في عدد من المناطق، نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما جعل الأرصاد تحذر السائقين، حيث تشهد العديد من الطرق خلال طقس اليوم، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، وهو ما يتطلب من السائقين الحذر عند السير، والقيادة على هذه الطرق، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور في ذلك الصدد، بالسير بالسرعة المناسبة.

نشاط للرياح اليوم

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد الأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى خلال طقس اليوم، نشاط الرياح تصل سرعتها إلى 36كم/ ساعة، التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما يشهد الوجه البحري ومدن القناة، رياح مثيرة للأتربة، على المناطق المكشوفة، تكون سرعتها 34/ ساعة، وكذلك السواحل السواحل الشمالية الغربية، وتكون سرعتها 38كم/ ساعة، والسواحل الشالية الشرقية ووسط سيناء، تتعرض لرياح سرعتها تصل إلى 36 كم/ ساعة، وتكون أيضا مثيرة للرمال والأتربة.

وطقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، يشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتكون سرعهتا 28كم/ ساعة ومحافظات شمال الصعيد، تشهد أيضا خلال طقس اليوم، رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتكون سرعتها 36كم/ ساعة.