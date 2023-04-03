موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز الليلة على DMC

ينتظر الجمهور الحلقة 12 من مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني الليلة، والذي يناقش كل يوم قصة جديدة للتعريف بحياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

المشاركين في العمل الفني

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل «يحيى وكنوز» حصريا على «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.