«الأرصاد»: أجواء حارة في جميع المحافظات.. والحرارة تصل إلى 33 درجة جنوبا

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة في حالة الطقس اليوم، على أغلب الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد اليوم برياح جنوبية غربية حارة وجافة، مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم

أشارت الأرصاد في بيان، قبل قليل، إلى أن الأجواء اليوم ستكون حارة على القاهرة والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، في حين ستكون شديدة الحرارة على محافظات الجنوب، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بين 6 إلى7 درجات على جميع الانحاء.

نشاط الرياح على السواحل الشمالية

وأوضحت أنّ الرياح الجنوبية الغربية تنشط اليوم على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى، وتصل إلى محافظات الوجه البحري وووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 31 - 15.

- العاصمة الإدارية 31 - 15.

- أكتوبر 32 - 15.

- بنها 31 - 15.

- دمنهور 30 - 15.

- وادي النطرون 30 - 14.

- كفر الشيخ 30 - 15.

- المنصورة 31 - 15.

- الزقازيق 31 - 15.

- شبين الكوم 31 - 15.

- طنطا 30 - 15.

- دمياط 28 - 14.

- بورسعيد 26 - 14.

- الإسماعيلية 32 - 13.

- السويس 31 - 13.

- العريش 28 - 14.

- رفح 28 - 13.

- رأس سدر 31 - 14.

- نخل 29 - 08.

- كاترين 24 - 06.

- الطور 28 - 16.

- طابا 28 - 14.

- شرم الشيخ 31 - 16.

- الإسكندرية 30 - 14.

- العلمين الجديدة 30 - 13.

- مطروح 28 - 13.

- السلوم 29 - 13.

- سيوة 30 - 12.

- رأس غارب 29 - 14.

- الغردقة 30 - 16.

- سفاجا 29 - 15.

- مرسى علم 30 - 16.

- شلاتين 30 - 18.

- حلايب 26 - 17.

- أبو رماد 27 - 16.

- رأس حدربة 28 - 17.

- الفيوم 32 - 13.

- بني سويف 32 - 12.

- المنيا 31 - 12.

- أسيوط 31 - 13.

- سوهاج 31 - 13.

- قنا 33 - 15.

- الأقصر 33 - 16.

- أسوان 33 - 16.

- الوادي الجديد 31 - 14.

- أبو سمبل 31 - 16.