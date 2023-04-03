«الأرصاد» تحذر من ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء 4 -4 -2023، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس دافئ نسبيا على السواحل الشرقية والغربية ومدن القناة، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء 4-4-2023، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وذلك عى مناطق من السواحل الغربية والشرقية، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والوجه البحري وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 4-4-2023 على جميع مدن الجمهورية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 32 - 15

- العاصمة الإدارية 32 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 32 - 15

- دمنهور 31 - 15

- وادي النطرون 31 - 14

- كفر الشيخ 31 - 15

- المنصورة 32 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 32 - 13

- بني سويف 32 - 12

- المنيا 31 - 12

- أسيوط 31 - 13

- سوهاج 31 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 33 - 16

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 31 - 14

- أبو سمبل 31 - 16