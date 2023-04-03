«الأرصاد»: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تصل إلى 33 «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ما زالت في حالة من التقلبات الجوية في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، فقد بدأنا الارتفاع، أمس، سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

ارتفاع آخر في درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وهالة الحملاوي: «اليوم سنشهد ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون غدا الثلاثاء، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، وسترتفع مرة أخرى يوم السبت لتصل إلى 33 درجة مئوية».

كتل هوائية من مناطق صحراوية

وتابعت: «مستمرون في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، والسبب في ذلك أننا نتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وستكون الأجواء في هذا الأسبوع ما بين مائلة للحرارة إلى الحارة في أغلب محافظات الجمهورية».