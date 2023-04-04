ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4- 4- 2023.. ذروة الموجة الحارة

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافىء على السواحل الغربية، مع ذروة الموجة الحارة، وارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 على جميع أنحاء البلاد، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

أشارت الأرصاد في بيان، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-4-2023، وهو ذروة الموجة الحارة خلال تلك الأيام، بسبب نشاط رياح الجنوبية الغربية القادمة من المناطق الصحراوية، وهي رياح حارة على شمال البلاد، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، نشهد انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

نشاط للرياح

وتابعت الأرصاد، وجود نشاط رياح بداية من السواحل الشمالية وصولا للقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون مثيره للرمال والتربة أحيانا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 31 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 31 - 15

- دمنهور 30 - 15

- وادي النطرون 30 - 14

- كفر الشيخ 30 - 15

- المنصورة 31 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 32 - 13

- بني سويف 32 - 12

- المنيا 31 - 12

- أسيوط 31 - 13

- سوهاج 31 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 33 - 16

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 31 - 14

- أبو سمبل 31 - 16