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محمود عمر نصر يبدع في تلاوة القرآن بمسجد في البرازيل عبر قناة «الناس»

كتب:

يارا أشرف
08:30 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود عمر نصر

تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود عمر نصر

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة» عبر قناة «الناس»، لقطات لتلاوة خاشعة تُريح القلب بصوت القارئ محمود عمر نصر من ساو باولو في البرازيل.

وتنقل قناة «الناس»، شعائر الصلاوات، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، وغيرها تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتعرض القناة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية طوال شهر رمضان المبارك.

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