سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تنقل صلاة التراويح من مساجد فرنسا وفنزويلا والبرازيل

أذاعت قناة الناس اليوم الاثنين، لقطات من إقامة شعائر صلاة التراويح في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالي الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

شعائر الصلاة من دول مختلفة

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد منجود، والشيخ محمد حسين الفشني من كرواتيبيا برانا في البرازيل، والشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني، من ساو باولو، في البرازيل، والشيخ إسلام كمال من جزيرة مارغريتا في فنزويلا، والشيخ محمود حمدان غلاب، من بلفور في فرنسا.

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار سفراء دولة التلاوة، تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.