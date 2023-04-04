أسعار السمك الیوم الاثنین 4-4-2023 في الأسواق.. البلطي يبدأ بـ20 جنيها

سجلت أسعار السمك الیوم الاثنین 4-4-2023 في الأسواق، حالة من الاستقرار الكبير، وفقا لما قاله عبدالفتاح صالح، فإنّ سعر السمك البلطي الأسواني تراوح بين 20 إلى 45 جنيها، وسجل سعر الفيليه 40 إلى 200 جنيه، وسعر السمك قشر بياض بين 60 إلى 110 جنيهات، والسمك بياض أملس بين 60 إلى 100 جنيه.

أسعار السمك

وقال عبدالفتاح صالح، إنّ أسعار السمك القراميط شيلان تراوحت بين 10 إلى 20 جنيها، والثعابين بين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة الخليجي بين 54 إلى 70 جنيها، والسمك السويسي بين 65 إلى 115 جنيها، والبرانيس اسكندراني بين 65 إلى 115 جنيها.

سعر سمك البوري

وتراوحت أسعار السمك البوري بين 76 إلى 90 جنيها للحجم الكبير، فما سجل السمك البوري صغير الحجم بين 45 إلى 65 جنيها، والجمبري ذو الحجم الأصغر بين 55 إلى 155 جنيها، ووصل سعر الجمبرى الوسط بين 100 إلى 250 جنيها.

سعر سمك البلطي

وقال صالح أحد تجار الأسماك بسوق العبور، إنّ سعر سمك البلطي صغير الحجم تراوح بين 20 إلى 45 جنيها، والبلطي الوسط بين 57 إلى 61 جنيها، والبلطي الكبير بين 65 إلى 67 جنيها.

وأعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنّ إنتاج مصر من السمك بلغ مليوني طن موزعة بين المصايد الطبيعية بقيمة إنتاجية 400 ألف طن ما يعادل 20% من إجمالي الإنتاج والاستزراع السمكي بإنتاجية قدرها 1.6 مليون طن بما يعادل 80% من إجمالي الإنتاج.