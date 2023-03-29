أسعار السمك اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الأسواق.. استقرار بسبب وفرة المعروض

تشهد أسعار السمك اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الأسواق المصرية للجملة، استقرارا هذه الفترة منذ بداية رمضان، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك حتى بعد هذا الشهر الكريم نتيجة وفرة المعروض في سوق الجملة، بحسب ما ذكر فاروق عيد عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال عيد إن أسعار السمك اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الأسواق المصرية «جملة»، تشهد استقرارا على البلطي والبوري والجمبري وغيرهم.

أسعار السمك البلطي

وبالنسبة لأسعار السمك البلطي الجُملة يتراوح بين 60 و70 حنيهًا، ويختلف الأمر حسب المنطقة ورسوم النقل، وكيلو الثعابين يصل سعره من 90 إلى 280 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

وأسعار الأسماك الجُملة في سوق العبور اليوم، السمك البلطي يتراوح سعره بين 49 و55 جنيهًا، وكيلو السمك البوري بين 40 و80 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، والمكرونة السويسي تتراوح سعرها بين 70 و110 جنيهات، والكابوريا من 23 إلى 85 جنيهًا.

ووصل سعر الكاليماري والسبيط في سوق العبور من 120 إلى 220 جنيهًا والدنيس من 100 إلى 160 حنيهًا، وأسعار المرجان بين 28 و60 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك في مصر اليوم الجُملة، كيلو المكرونة السويسي 115 و140 جنيهًا، والسبيط 200 جنيه، يبدأ الجمبري من 150 إلى 450 جنيهًا، وكيلو الدنيس من 130 إلى 220 جنيهًا، وكيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

ويتضمن أسعار الأسماك المجمدة في مصر، المكرونة المجمدة حيث إن يصل سعر الكيلو من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

وعن أسعار سمك البوري في السوق المصرية يصل سعره من 100 جنيه إلى 115 جنيهًا للجُملة، بحسب عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

يذكر أن أسعار الأسماك سالفة الذكر في أسواق الجملة، وترتفع في حال التجزئة وبين المحافظات المختلفة نظراً لاعتبارات النقل والتخزين.