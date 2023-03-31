أسعار السمك اليوم الجمعة 31-3-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

قال هشام نوفل، عضو شعبة الأسماك، إنّ أسعار السمك اليوم الجمعة 31-3-2023 في الأسواق المصرية للجملة تشهد حالة من الاستقرار منذ بداية شهر رمضان المبارك وقد تختلف الأسعار من محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر.

وأضاف نوفل في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الاقبال على شراء الأسماك مستمر طوال العام، لكنه يزداد في المواسم مثل شم النسيم وعيد الفطر المبارك، لذلك يُتوقع زيادة الإقبال الفترة المقبلة مع استمرار استقرار الأسعار الحالية.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وأوضح عضو شعبة الأسماك، أنّ أسعار السمك اليوم الجمعة 31-3-2023 في الأسواق المصرية للجملة جاءت كما يلي: يتراوح سعر البلطي بين 59 و68 جنيهًا، وفيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا، ومكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكابوريا بين 23 و85 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

بينما يتراوح سعر الجمبري بين 170 و260 جنيهًا، والسبيط بين 110 و230 جنيهًا، والبوري بين 40 و80 جنيهًا والكاليماري بين 120 و 220 جنيهًا.

كما يتراوح سعر السردين بين 36 و66 جنيهًا، وقشر بياض بين 80 و100 جنيه والدنيس بين 100 و160 حنيهًا، وأسعار المرجان بين 28 و60 جنيهًا والثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وتابع هشام نوفل، أنّ أسعار الأسماك المجمدة في مصر حيث يتراوح سعر البلطي بين 43 و45 جنيها والبلطي الأسواني بين 20 و 45 جنيها والفيليه البلطي المجمد بين 70 و100 جنيه وقشر بياض بين 85 و100 جنيه.

وبالنسبة لأسعار السبيط تتراوح ما بين 110 و210 جنيهات، والمكرونة المجمدة بين 35 و40 جنيها، كما يتراوح سعر البوري بين 40 و58 جنيها و يبلغ سعر السردين المجمد 70 جنيها.