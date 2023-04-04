موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين ومواعيد الإعادة

حياة هادئة ومستقرة عاشها «شفيق» الذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين في أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الصفارة، جعلت متابعو المسلسل في حالة تشوّق للأحداث القادمة ومصير الصفارة السحرية وهل يستخدمها مرة أخرى خلال الحلقات أم لا، ليزداد البحث حول موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الصفارة الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2023.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الصفارة

وموعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين، الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات الـ15 حلقة، على شاشة dmc، يكون الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة، على القمر الصناعي نايل سات، هو 12092، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة القناة HD.

ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺻﻔﺎرة ﺑطوﻟﺔ أﺣﻣد أﻣﯾن

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، ويشاركه البطولة عدد آخر من الفنانين، بينهم طه دسوقي، آية سماحة، والمسلسل من إخراج علاء إسماعيل، وتأليف ورشة مكونة من: سارة هجرس، عبد الرحمن جاويش، محمود عزت، شريف عبدالفتاح، وإشراف على الكتابة الفنان أحمد أمين.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺻﻔﺎرة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، تدور أحداثه في إطار كوميدي، إذ تشهد الحلقات وقوع «شفيق» الذي يعمل مُرشدًا سياحيًا في أزمة، تضيع عليه فرصة عمره ويستنجد بـ«الشيخ لبلوب» ليعطيه صافرة الملك توت، التي تستطيع إعادته إلى الماضي لمدة 3 دقائق فقط، ثم الرجوع للحاضر، واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة وتتوالى بعدها الأحداث.