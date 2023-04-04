طلاب جامعة القاهرة يوزعون 2500 كرتونة على أهالي البدرشين

أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر»، قافلة خيرية لتقديم مساعدات غذائية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

2500 كرتونة مواد غذائية

تضمنت توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، كهدية مقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

واستفاد من قافلة جامعة القاهرة الأسر الأكثر احتياجًا، حيث قام طلاب من أجل مصر بإيصال المساعدات لمستحقيها في إطار حرص الجامعة وطلابها على المشاركة الفعالة في مبادرة «حياة كريمة» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وتقديم الخدمات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.