سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. غير مستقر

شهدت أسعار الذهب اليوم ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، حالة من التذبذب في محلات الصاغة والأسواق، نتيجة تأثير الارتباك الذى يشهده سوق الذهب في البورصات العالمية، وحالة عدم الاستقرار المرتبطة بجميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، عن أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21ن حيث شهد حالة من عدم الاستقرار لكنه ظل الأكثر شراءً من جانب المواطنين، حيث سجل سعره اليوم 2145 جنيها، وذلك دون حساب قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، كالتالي:

- عيار 21 سجل نحو 2125 جنيها للبيع، مقابل 2145 للشراء اليوم.

- عيار 12 سجل نحو 1214 جنيها للبيع، مقابل 1226 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 سجل نحو 1417 جنيها للبيع، مقابل 1430 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 سجل نحو 1821 جنيها للبيع، مقابل 1839 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل نحو 2226 جنيها للبيع، مقابل 2247 جنيهات للشراء.

- عيار 24 سجل نحو 2429 جنيها للبيع، مقابل 2451 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 17 ألف جنيه للبيع، و17.160 جنيه في عمليات الشراء.

ووفق البورصات العالمية، فحققت اليوم أسعار الذهب مكاسب كبيرة، بعد التقارير الأخيرة التي تنذر بانكماش قوي بالاقتصاد الأمريكي.