أسعار الذهب اليوم في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تذبذبا ملحوظا بين الارتفاع والانخفاض خلال التعاملات، وبالرغم من ذلك فإن الأسعار ما زالت أقل من المعدلات السعرية للذهب أمس، وجاءت هذه التذبذبات نتيجة عدم ثبات سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بعد إعلان بعض دول أوبك الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، وهو ما جعل العديد من المستثمرين العالميين يتجهون نحو الذهب تخوفا من حدوث أي أزمات.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21

ووفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، فإن أسعار الذهب اليوم في مصر جاءت كالتالي: حيث سجل عيار 21 نحو 2140 جنيهًا للجرام، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار، في أسعار الصاغة بدون احتساب سعر المصنعية والمكسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في المحلات بالسوق المصرية الآن، فإن جرام عيار 24 سجل نحو 2446 جنيها، والذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 18 بسعر 1834 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و120 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب بقوة كبيرة بعد صدور البيانات الأمريكية التي تنذر بانكماش قوي في الاقتصاد الأمريكي هو الأعنف في 21 شهرا، حيث سجلت أسعار الذهب في المعاملات الآجلة الآن 2,000 دولار للأوقية، ويسجل في المعاملات الفورية 1,983 دولارا للأوقية.

وعلى الصعيد الآخر تحوّل مؤشر الدولار إلى الخسارة بعد الارتفاع منذ ساعات، ويسجل الآن 102.055 مقابل سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بنسبة 0.13%، حيث إن العلاقة بين أسعار الذهب العالمية وسعر مؤشر الدولار هي علاقة عكسية في أغلب الأحيان فكلما ارتفعت أسعار الذهب انخفضت مؤشرات الدولار.