سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023.. عيار 21 يسجل 2140 جنيها

افتتحت سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في الصاغة على استقرار، بعد تذبذب ملحوظ في الأسعار وصلت إليها الأسواق الذهب في نهاية تعاملات أمس، حيث سجل عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 2140 جنيها للجرام، وسط ترقب لأي تغيرات عالمية تؤثر على الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، مبلغ 2446 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2140 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1834 جنيها للبيع بدون أحتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21» اليوم الثلاثاء، 17 ألفا و120 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي

وعلى الصعيد العالمي حققت أسعار الذهب مكاسب كبيرة بعد صدور البيانات الأمريكية التي تنذر بانكماش قوي في الاقتصاد الأمريكي هو الأعنف في 21 شهرا، حيث سجلت أسعار الذهب في المعاملات الآجلة خلال نهاية تعاملات أمس الإثنين 2000 دولار للأوقية، ويسجل في المعاملات الفورية 1983 دولارا للأوقية.