انخفاض أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم

تراجع سعر الذهب للمرة الثالثة خلال تعاملات اليوم، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2120 جنيهًا للجرام بدلا من 2130 جنيها بنحو 10 جنيهات، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار منذ أقل من ساعة.

أسعار الذهب الآن

وتقدر أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2423 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2120 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1817 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و960 جنيهًا.

وأكدت الشعبة العامة للذهب، أن هذه الانخفاضات تعمل على تحقيق الانضباط في أسعار الذهب محليا، خاصة عقب التقلبات السعرية الكبيرة التي شهدتها الأيام الماضية، وارتفاع السعر بشكل كبير، وهو ما جاء نتيجة خفض الطلب على الذهب بعد إصدار الشهادات الجديدة.