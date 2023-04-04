أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في أوبك وحلفائها وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم، وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب وأضاف مؤشرها 0.3% بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد، منذ نوفمبر الماضي، أمس الاثنين.

صدور بيانات شهر فبراير

وسيترقب المستثمرون خلال اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير والتي من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري، وصعد سهم لوريال 0.5% بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع ناتورا البرازيلية لشراء إيسوب الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار، كما ارتفع سهم باير 0.6% بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من ميرك سعت لتحميل باير المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك.