رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو

كتب:

وكالات
10:15 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مؤشر ستوكس 600

مؤشر ستوكس 600

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في أوبك وحلفائها وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم، وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب وأضاف مؤشرها 0.3% بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد، منذ نوفمبر الماضي، أمس الاثنين.

صدور بيانات شهر فبراير

وسيترقب المستثمرون خلال اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير والتي من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري، وصعد سهم لوريال 0.5% بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع ناتورا البرازيلية لشراء إيسوب الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار، كما ارتفع سهم باير 0.6% بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من ميرك سعت لتحميل باير المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك.

اقرأ المزيد:

البنك المركزي الأوروبي: حرب أوكرانيا تؤثر بشدة على اقتصاد منطقة اليورو

التضخم يصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في منطقة اليورو

محلل اقتصادي: من الوارد رؤية منطقة اليورو في ركود بالنصف الأول من 2023

متى تتراجع الأسعار في منطقة اليورو؟.. انفراجة لملايين الأسر الأوروبية
بقلم وكالات