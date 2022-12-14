متى تتراجع الأسعار في منطقة اليورو؟.. انفراجة لملايين الأسر الأوروبية

يتوقع بقوة أن يتراجع معدل النمو في الأسعار بالاتحاد الأوروبي، العام المقبل، بحسب تقرير حديث لـ«Group Economics» أشار إلى أن انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 10.0% في نوفمبر الماضي، من 10.6% في أكتوبر السابق له، جاء بسبب انخفاض تضخم أسعار الطاقة، متوقعاً انخفاض التضخم الكلي بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة.

انخفاض في نوفمبر

تتوقع كبيرة الاقتصاديين في منطقة اليورو بالمجموعة العالمية، ألين شويلين، استمرار الانخفاضات في تضخم الطاقة وتضخم أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة، ما سيقلل من معدل التضخم الرئيسي، فتقول: «انخفاض التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر يعزى إلى انخفاض تضخم أسعار الطاقة، الذي انخفض إلى 34.9% من 41.5% في أكتوبر، وذلك بشكل أساسي على خلفية التراجع العالمي في أسعار الطاقة، في غضون ذلك، استقر معدل التضخم الأساسي عند 5.0% في نوفمبر، ولم يتغير معدل التضخم في السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة عند 6.1%، في حين انخفض معدل التضخم في الخدمات إلى 4.2% انخفاضًا من 4.3% في أكتوبر».

العرض والطلب على السلع الصناعية

تضيف كبيرة الخبراء، أنه «من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة في الأشهر المقبلة، حيث إن هذه الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بالتغيرات العالمية في العرض والطلب على السلع الصناعية، والتي أصبحت أكثر توازناً وينبغي أن تقلل من ضغوط الأسعار، ولكن من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل تضخم أسعار الخدمات (الذي يزيد وزنه عن 60% في التضخم الأساسي) أكثر ارتفاعًا، وهو أكثر تحركًا محليًا وأكثر حساسية لنمو الأجور، والذي من المتوقع أن يزداد في الأرباع القليلة القادمة وأن ينخفض تدريجيًا فقط في النصف الثاني من العام المقبل».

أكبر تراجع منذ الحرب

بشكل عام، تتوقع كبيرة الاقتصاديين في منطقة اليورو بالمجموعة العالمية، ألين شويلين، أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، بحسب التقرير، وإن ظل مرتفعًا عند حوالي 5% في منتصف العام المقبل، وهو ما يُمثل بشارة لملايين الأسر الأوروبية التي اكتوت بنار الأزمة الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير الماضي.