تفاصيل مشروع «قدرات بلا حدود» لرعاية الأطفال ذوي التوحد

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «قدرات بلا حدود» لرعاية الأطفال ذوي التوحد، يأتي بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وبالتعاون مع صندوق «عطاء» التابع لبنك ناصر الاجتماعي.

رفع كفاءة 23 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات

أكدت التضامن في تقرير صادر عنها، أن المشروع عمل على رفع كفاءة 23 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات، التي تعد أكثر استعدادا لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد.

تدريب 166 أخصائيا بالجمعيات وتأهيل 1287 طفلا

أشارت «التضامن»، إلى أن المشروع أنتج 3 أدلة تدريبية معتمدة، كما درب 166 أخصائيا بالجمعيات المستهدفة، وأهل 1287 طفلا من ذوى اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المماثلة، وتدريب 1625 أخصائيا و1485 من أولياء الأمور.

إنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية لأولياء الأمور

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي جرى تقييمها نحو 637 حالة، وتشمل تقييم بين الإعاقات الذهنية والنمائية والتوحد والتأخر الدراسي، كما تم إنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية لأولياء الأمور والأخصائيين المبتدئين عن التوحد، بالشراكة مع منصة المنتور، وسيجري إطلاقها شهر مايو المقبل.